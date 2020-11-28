(Özel) Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde mürettebatı şoke eden olay

Sarıyer Kilyos açıklarında bir yük gemisindeki mürettebattan biri odasında kendini asarak intihar etti. Mürettabatı şoke eden olay sonrası gemiye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mürettebat şoke oldu
Şahsın üzerinde tetkik yapan sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan sahil güvenlik ekipleri, cesedin üzerinde bir süre inceleme yaptı. Mürettebatın da ifadesini alan ekiplerin çalışmaların ardından şahsın cenazesi karaya çıkartıldıktan sonra cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.