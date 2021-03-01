(Özel) Sarıyer’de 15 metre derinlikte suçüstü yakalanan defineciler serbest

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda kazdıkları 15 metre derinliğindeki çukurda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 defineci, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Defineciler adli kontrol ile serbest kaldıOlayın ardından polis ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmada definecilerin bir şeye ulaşmadıkları öğrenilmişti. Ayrıca şahısların kazı yaptıkları yerin girişindeki ağaca dua astıkları görülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen İbrahim B, Necmettin Ç. ve Hamdi A. “Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli ve idari işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 3 defineci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.