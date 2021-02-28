(Özel) Sarıyer’de feci kaza: Motosikletli otomobilin altına girdi

Sarıyer Emirgan’da seyir halinde olan motosikletli, cadde üzerinde aniden ’U’ dönüşü yapan otomobile çarparak altına girdi. Feci kazada yaralanan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin altına girdi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gül’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Motosikletlinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri de inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından sürücü Yıldırım, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.