(Özel) Sarıyer’de köpeği ciple sürükleyerek çöpe atan şahıs serbest bırakıldı

Sarıyer Zekeriyaköy’de bahçesinde köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen ve Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan 77 yaşındaki şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.
Jandarmanın yakaladığı adam serbest bırakıldıGözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S’nin burada ifadesi alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenilen Mehmet S.’nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.