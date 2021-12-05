(Özel) Sarıyer’de ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatıdan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Ölümün teğet geçtiği anlar, kameralara yansıdı.

Mega kentte geçtiğimiz hafta etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkilemiş ve etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçmuştu. Sarıyer Ayazağa’daki bir depoda ise fırtına nedeniyle yaşanan akıl almaz olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Ölümün teğet geçtiği anlar

Olay günü deponun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yere savruldu. Tam o esnada alanda yürüyen çalışan Ahmet A. ise uçan çatının altından kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çatının adamı teğet geçtiği o akıl almaz anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adam alanda yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Adam da çatı parçalarından kıl payı kurtuluyor ve panikle açığa doğru koşuyor.