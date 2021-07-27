(Özel) Sarıyer’de otomobil bisikletliye çarptı

Sarıyer’de seyir halinde giden kadın sürücü hızını alamayıp bisikletle gezen bir vatandaşa çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü.Olay, 15 Temmuz günü Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi. İddiaya göre, 34 BDL 095 plakalı araç sürücüsü, seyir halindeyken hızını alamayarak yoldan geçen bisikletliye çarptı. Ne olduğunu anlamayan sürücü durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ayağı kırıldığı iddia edilen bisiklet sürücüsü ise hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücüyü ifadesi alınmak üzere Emniyete götürdü. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.