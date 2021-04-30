(Özel) Sarıyer’de “saksıda hint keneviri” operasyonu

Sarıyer’de polis ekipleri zehir tacirinin evine baskın düzenledi. Baskında evin içerisinde saksıda yetiştirilen çok sayıda hint keneviri ele geçirildi. Baskın kameralara yansırken, evde yakalanarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
Saksıda Hint kenevirleri ele geçirildiBaskında, saksı içerisinde toplamda 4 Hint keneviri ele geçirdi. Aramalara devam eden Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 13 adet bitki yetişmesine yardımcı sıvı gübre, uyuşturucu üretim düzeneği, buhar makinası, termometre, havalandırma borusu, ısı ve ışıklandırma cihazı ile ph ölçer bulundu. Baskın anı ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından evde etkisiz hale getirilen Rıza O. (38) gözaltına alındı. Emniyette suç kaydı bulunmayan Rıza O, ifadesinin alınması ve “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adli işlemi yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.