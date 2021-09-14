(Özel) Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, yangın çıktı

Arnavutköy’de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

(Özel) Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, yangın çıktı
banner3909
banner4336

Arnavutköy’de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Bağ Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde saat 12.00 sularında yangın çıktı. Şarja takılı bırakılan poverbankın patlaması sonucu etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Apartmanda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt üniversiteyi...
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt üniversiteyi...
  1. İstanbul

banner4391

banner4322

banner3841