(Özel) Şaşkın hırsızlar girdikleri dükkandan kaşarı bile çaldı

Kağıthane’de gözüne kestirdikleri işyerini nasıl soyacaklarına karar veremeyen hırsızlar, sokak içerisine gelip önce dükkanların önünde oturdular, daha sonra da sokak içerisinde dakikalarca dolandıkları anlar kameraya böyle yansıdı. Laptop, televizyon, içinde yaklaşık 2 bin 500 TL para olan kumbara çalan hırsızlar, kaşarı da alarak işyerinden çıktı.
Olay, 26 Haziran günü saat 00.15 sıralarında Kağıthane’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar Kemal K. isimli şahsa ait işyerini gözüne kestirerek, geceyi beklemeye başladı. İşyeri sahibinin dükkanı kapatarak gitmesi üzerine hırsızlar sokak içerisinde daha sık gezerek, sokaktaki insan hareketliliğini takip etti.
Sokakta şaşkın şaşkın dolandılar
İşyerindeki kaşarı bile çaldılar
Sokak içerisinde uzun süre dolanan hırsızlar bir süre sonra işyerinin camını kırıp içeriye girerek, laptop, televizyon, içinde yaklaşık 2 bin 500 TL para olan kumbara ile kaşar ve yiyecek malzemeleri çalarak sokaktan kaçtı. Sabah işyerine gelen Kemal K., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerinde inceleme yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların emniyette kayıtları bulunan A.Ç. ile S.E. olduğunu belirledi.
Kurtulmak için hırsızlar polise, ‘Serbest kalınca malzemeleri geri vereceğiz’ dediKağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu A.Ç. isimli hırsız Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesinde, S.E. ise telsiz mahallesi Ulu sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen hırsızlar ilk ifadelerinde, malzemeleri çaldıktan sonra hurdacıya sattıklarını ve serbest kalınca da hurdacıyı bulup malzemeleri alarak sahibine teslim edeceklerini söyledikleri öğrenildi. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin sürüyor. Hırsızların sokakta dakikalarca dolandıkları anlar kameraya yansıdı