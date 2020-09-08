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(Özel) Şehir zorbasından polis memuruna, “En son birinizi öldüreceğim ben”

ESENYURT’TA KORSAN TAŞIMACILIK İDDİASIYLA DURDURULAN BİR TİCARİ MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ POLİSİ DEFALARCA KEZ ÖLÜMLE TEHDİT EDİP “EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN” DİYEREK ÜSTÜNE YÜRÜDÜ. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINARAK KARAKOLA GÖTÜRÜLÜRKEN YAŞANANLAR BİR CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

(Özel) Şehir zorbasından polis memuruna, “En son birinizi öldüreceğim ben”

Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

“En son birinizi öldüreceğim ben”

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

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