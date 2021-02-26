(ÖZEL) Silahların patladığı asker eğlencesine polis baskını: 1 gözaltı

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak asker eğlencesi düzenleyen ve havaya ateş açan gruba, polis ekipleri baskın yaptı. Ruhsatsız silahı ile ateş açan bir kişi gözaltına alındı.
18 yaşından ufak çocuk ruhsatsız silahla ateş açtıArkadaşının eğlencesine katılan 16 yaşındaki Y.A. eğlencede belinden çıkardığı ruhsatsız silah ile ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Y.A. polis ekiplerinin detaylı incelemesi üzerine tespit edildi. Belindeki silahını sokakta bulunan bir aracın altına atan şahıs polise dakikalarca zor anlar yaşattı. Silahı bulunan şahıs daha sonra gözaltına alınarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Baskında olay yerinde bulunan çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.