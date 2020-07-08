(Özel) Şile otoyolunda feci kaza kamerada

Şile otoyolunda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, aniden yola atlayan arabanın bağlı olduğu ata çarptı. Feci kaza kask kamerasına yansırken, atın telef olduğu sürücünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.
Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.