(Özel) Şile’de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şile’de 4’ü çocuk 8 kişinin bir kamyonetin hurda yüklü kasasında tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

(Özel) Şile’de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Şile’de 4’ü çocuk 8 kişinin bir kamyonetin hurda yüklü kasasında tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Şile’den Çekmeköy yönüne doğru seyir eden bir kamyonet sürücülerin dikkatini çekti. Hurda yüklü kamyonetin kasasındaki 4’ü çocuk 8 kişi kamyonet kasasına oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Kamyonet kasasında hurdaların yanında ve üzerinde oturarak demirlere tutunan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Bu sırada kamyonetin kasasında oturan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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