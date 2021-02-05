(Özel) Şişli’de 300 bin lira değerinde 1.2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şişli’de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yapan “Gece Kartalları” diye tabir edilen bekçiler, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 1.2 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Makyaj aynası ve fare görünümlü hassas terazilerin de ele geçirildiği aramada yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli Kurtuluş Akağalar Caddesi Saksağan Sokak üzerinde dün saat 23.30 sıralarında çalışma yapan Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde durumundan şüphelendikleri 31 ADT 999 plakalı aracı durdurdu. Aracın içerisindeki iki şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler, herhangi bir olumsuza rastlamadı. Ancak tedirgin ve şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine dışarıya çıkmaları söylenen şahısların bekçiler tarafındaki üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda yabancı uyruklu Muhammed E.’nin üzerinde 28 adet kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Piyasa değeri 300 bin lira

Diğer şahıs olan yabancı uyruklu Haydar Ala A’nın (26) üzerinde ise herhangi bir şeye rastlanılmadı. İncelemelere devam eden bekçiler, aracın arka koltuğunda siyah bir poşet olduğunu fark etti. Muhammed E.’nin araçtan alarak gösterdiği poşeti inceleyen bekçiler, iki adet şeffaf poşetin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan toplamda 1.2 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Ele geçilecek uyuşturucuların ise yaklaşık 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Makyaj aynası ve mouse görünümlü hassas terazi

Ayrıca poşetin içerisinde mouse görünümlü ve ayna görünümlü 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede 100 adet şeffaf kilitli poşet da bulundu. Aramaların ardından araçtaki 2 şahıs gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Uyuşturucuların bulunduğu araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.