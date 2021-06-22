(Özel) Şişli’de çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

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Şişli’de bir kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(Özel) Şişli’de çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
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Şişli’de bir kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şişli’de dün öğlen saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde annesi ve babası aracın içerisinde oturan üç küçük çocuk hiçbir güvenlik önlemi olmadan bir kamyonet kasasında yolculuk yaptı. Kamyonet yolda seyir halindeyken ayağa kalkıp kasada gezinen ve birbirleriyle şakalaşıp dans eden çocukların tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameraya yansıdı.
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