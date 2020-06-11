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(Özel)Şişli’de fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada

ŞİŞLİ’DE FIRINCIDA ÇALIŞAN 2 USTANIN HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BİRBİRLERİNE KÜREK VE TAHTAYLA VURARAK ETTİKLERİ KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. TARAFLARIN BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

(Özel)Şişli’de fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada

Şişli’de fırıncıda çalışan 2 ustanın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kürek ve tahtayla vurarak ettikleri kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen olayda bir fırıncıda çalışan iki usta, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ustalardan biri diğerine tokat attı. Bunun üzerine tokat yiyen usta elindeki kürekle hamle yaptı. Bunu gören tokatçı usta da eline geçirdiği tahtayla kürekli ustayı kovalamaya başladı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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