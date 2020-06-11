(Özel) Şişli’de fırında ustasına kürekle vuran çırak konuştu

Şişli’de yanlış ekmek çıkarttığı için kendisine kızan ustasına kürekle vuran ve tahtayla karşılık bulması sonucu kaçan Türkmenistan uyruklu çırak konuştu. Çırak Gayret Kerimov, “Şimdi ustam burada değil, kendisini özledim aslında iyi bir insandır. Kavgayı değil ustamı özledim” dedi.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen olayda kürek ustası Selahattin Ceyhun, yanlış ekmek çıkarttığı için Türkmenistan uyruklu çırağı Gayret Kerimov’a kızmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ustasından tokat yiyen çırak elindeki kürekle karşılık vermiş, ustası ise eline aldığı tahtayla çırağına vurup kovalamıştı. Yaşananlar ise fırının güvenlik kameralarına yansımıştı. Taraflar ise birbirinden şikayetçi olmamış, görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

“Ustam burada değil, kavgayı değil ustamı özledim”

Olay hakkında konuşan Gayret Kerimov, “Bir ekmekte yanlışlık oldu, başka çeşit ekmek vermişim o yüzden oldu. Suç bende değil, aşağıdan yanlış pasta verenlerden oldu. Onu söyleyince bana kızdı, sen yanlış yaptın dedi ve küfretti. Ondan sonra böyle olaylar oldu. Ara sıra tartışıyoruz, şimdi ustam burada değil. Kendisini özledim aslında iyi bir insandır. Kavgayı değil ustamı özledim. Zaten aslında ustam kendi kızıyor 5-10 dakika sonra normale dönüyor. Bana saldırınca elimdeki kürekle bende onu ittim ve kendimi dışarıya attım. Aslında o esnada küreği değiştirecektim. Akşamında yine hiçbir şey olmamış gibi barıştık” dedi.