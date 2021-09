(Özel) Şişli’de kaçırılan kadının annesinin umutlu bekleyişi

Şişli de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından taksi ile evinin önünden kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal’ın annesi Nezihet Narman kapının önünde umut dolu bekleyişi devam ediyor. Kadının ağabeyi Osman Narman, “Ölüm riski var kız kardeşimin bulunmasını istiyoruz. Şu anda aranması çıktı, ama daha sonuç elde edemedik” dedi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak’ta yaşanmıştı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına gelmişti. Mithat Topal geldiği araçtan inerek Şilan Topal’ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirmişti. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaşmıştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirmişti.

“Şu anda aranması çıktı, ama daha sonuç elde edemedik”

Olayla ilgili son durumu anlatan Şilan Topal’ın ağabeyi Osman Narman, “Şuanda arama için her türlü gazeteye, belediye başkanına olsun ilgileniyoruz yani bulmak için. İnşallah Allah’ın izniyle bir iki gün içinde bulunacaktır. Ölüm riski var kız kardeşimin bulunmasını istiyoruz. 8 senedir savcılığa başvurduk, belki yüzlerce kez savcılığa başvurduk sonuç alamadık. 8 senedir özel avukat olsun her konuda destek çıktık ama hala istediğimiz sonucu elde edemedik. Boşanma sonuçlanma aşamasına geliyor, kız kardeşim sığınma evinden eşi tarafından kaçırılıyor. Mahkemeyi geri çeviriltiyor tehditle. Bu böyle 4 kere oldu. Kız kardeşimi ölüm tehdidi ile korkutarak mahkemelerin hepsinden geri çevirtiyor, vazgeçtiriyor. Şuanda aranması çıktı, ama daha sonuç elde edemedik. Ailesini arıyoruz telefonlarını açmıyorlar. Ailesinden kimse de bizimle iletişime geçmedi. Daha yapacak bir şeyimiz kalmadı. Taksicinin olayla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Adamı tehdit ederek konuşturmuyor olabilirler. Çocuğu da kaçırdı. 2 ay önce mahkeme kararına göre 2 günlüğüne verdik bir daha getirmedi. Başvurduk geri geldiği yok. İnşallah bir an önce bulunur ve kardeşime sağ salim ulaşırız. 36 dosyası olan bir adam dışarıda olmaması için daha ne yapması lazım. Dayısı İrfan Topal, annesi Ayfer Topal onlarda işin içinde” dedi.