(Özel) Şişli’de komşu binada çıkan yangını terastan izlediler

Şişli’de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiği çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, karşı binadakiler ise yangını terastan izledi.
Yangını teras katından izlediler
Yoğun dumanın yükseldiği ve zaman zaman da alevlenen çatıdaki yangın müdahale sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan yangını gören çevredeki vatandaşlar ise çalışmaları pencerelerden izledi. Yangın çıkan binanın hemen yanındaki binanın terasına çıkan vatandaşlar ise çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi.Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.