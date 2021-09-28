(ÖZEL) Şişli’de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şişli’de bir otobüsün arkasına tutunarak pateniyle yolculuk yapan gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli’de bir otobüsün arkasına tutunarak seyreden patenli gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Otobüsün arkasına tutunarak pateniyle ilerlemeye çalışan gencin tehlikeli yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde gencin kendi canını ve trafik güvenliğini hiçe sayarak pateniyle otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yer alıyor.