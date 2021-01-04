(Özel) Şişli’de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı

Şişli’de uygulama yapan polis, durdurduğu motosikletteki iki şahısın üzerinde 2 adet silah, onlarca mermi ve çelik yelek ele geçirdi. Şahıslardan birinin cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı.
Çelik yelek, iki tabanca ve onlarca mermiŞahısların üzerinden iki adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra, iki adet dolu şarjör ve bir adet uzatmalı dolu şarjör çıktı. Şarjörlerin tabancalara takılı, kullanıma hazır halde olduğu, ayrıca şüphelilerden A.T.’nin çelek yelek giydiği görüldü. Diğer şüpheli E.K.’nin ise çok sayıda suçtan kaydı ve kasten adam öldürme suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler A.T. ve E.K. sorgulanmak üzere Şişli Feriköy Polis Merkezine götürüldü.