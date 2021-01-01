(Özel) Şişli’de yeni yılın ilk dakikalarında hareketli anlar

Şişli’de yeni yılın ilk dakikalarında hareketli anlar yaşandı. Havaya ateş 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Köz Sokak’ta saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yılı kutlamak için kısıtlamaya rağmen sokağa inen 3 kişi havaya ateş açmaya başladı. Mahallede panik anları yaşanırken, silah sesini duyan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vakit kaybetmeden olay yerine geldi. Şahıslar kaçmak üzereyken ekiplerce etrafları sarılarak gözaltına alındı. Şahıslar Şişli Kuştepe Polis Karakolu’na götürülerek sorguya alındı. Olayda kullanılan 4 adet tabanca ve bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, karakolda ifadeleri alınan şahıslar sağlık kontrolüne götürüldü.

Öte yandan, aynı sokakta kısıtlamaya rağmen dışarı çıktıkları görülen 4 kişiye de 3 bin 469’ar TL ceza kesildi.