(ÖZEL) SOHAYKO başkanının koruma talebine ret

SOHAYKO Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, daha öncesinde de hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ‘Gelinim Olur Musun’ programı yarışmacısı Sinem Umaş’a karşı, korunma kararı talebinde bulundu. Mahkeme, Yılmaz’ın talebini yasa kapsamında kalmadığı gerekçesiyle reddetti.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, öncesinde birçok kez hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ‘Gelinim Olur Musun’ programıyla ünlenen Sinem Umaş hakkında mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Umaş’ın sosyal medya üzerinden, iki yıldır Yılmaz’a yönelik iftira ve hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

“Korku ve endişe duyan ısrarlı takip mağduru Elçin Yasin Yılmaz’ın korunması gerekmektedir”

Yılmaz’ın, Umaş’ın psikolojik şiddet içeren davranışları nedeniyle mağduriyet yaşadığının belirtildiği dilekçede, “Sinem Umaş bir keresinde de Yılmaz’ın kızının aracının plakasını sosyal medyadan hedef göstererek kendisini takip eden insanlara göstermiştir. Umaş, insanları Yılmaz’a ve ailesine karşı kışkırtmıştır. Elçin Yasin Yılmaz’ın ailesinin ruhsal bütünlüğünü bozan Sinem Umaş, bu davranışlarını sürekli hale getirmiştir. Davalının iftira ve hakaret içerikli bu davranışlarından dolayı büyük korku ve endişe duyan ısrarlı takip mağduru Elçin Yasin Yılmaz’ın korunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yılmaz’ın talebini değerlendiren mahkeme, gönül ilişkisi kurmak maksatlı, tek taraflı ısrarlı takibin olmaması ve taraflar arasında aile bağının bulunmaması gerekçesiyle korunma talebini reddetti.