(Özel) Sokak köpeklerinin ’kedi savaşı’ vatandaşı isyan ettirdi

Üsküdar’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi, cadde üzerindeki bir manavın önündeki yüksek alana çıkarak kurtuldu. Kediye, ulaşamayan köpekler manavın brandasını parçaladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"Sahibi akşam sokağa bırakıyor"Çevre esnafı Kaan Kuyucaklı, "Burada bir köpek çetesi var. Sürekli olarak buradan geçen kedilere ve insanlara saldırıyor. Saldırgan köpek, sahiplendirilmiş olmasına rağmen akşam tekrar sokağa bırakılıyor. Bu konuda büyük bir problem yaşıyoruz. Bekliyoruz, biz de bir şey yapamıyoruz. Görüntülerde de yer aldığı gibi esnafın malına da zarar veriyor" diye konuştu.