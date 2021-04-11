(Özel) Sultanbeyli’de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Sultanbeyli’de ara sokaktan caddeye girmekte olan motosiklet sürücüsü, hızla seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Yerle bir olan motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya tanık olan Doğukan Yıldız, “Olay geçen hafta gerçekleşti. Cadde üzerinden araç seyir halindeyken motorcu arkadaş da kurye arkadaş da buradan çıkarken biraz da araçla hızlıydı. Motorcu kardeş de biraz dikkatsizdi. Birbirlerine vurdular. Sürekli trafik kazaları oluyor burada, henüz bir can kaybı olmadı ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Hani bir ne set var, ne bir ışık var. Araçlar sürekli buradan hızlı bir şekilde seyir halinde geçip gidiyorlar Yani daha önceden daha önceki kazalarda yaralı olanlar oldu” dedi.Öte yandan, motosiklet sürücüsü ile otomobilin yol üzerinde çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.