(Özel) Sultangazi’de kulaklık hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan dükkana gelen 2 gençten birisi satıcıyı oyalarken, diğeri 300 lira değerindeki kulaklığı montunun içine soktu. İki genç olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Sultangazi’de cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, müşteri kılığında işyerine giren iki hırsızdan birisi işyeri sahibini oyalarken diğeri ise masa üstünde bulunan yaklaşık 300 lira değerindeki kulaklığı çaldı. İş yerinden çaldıkları ürün ile ayrılan iki hırsız o esnada kayıtta olan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki kişiden birinin iş yeri sahibini oyalarken diğerinin ise çaldığı ürünü montunun içine sakladığı görülüyor.

"Çaldıkları kulaklığın maliyetinde değilim keşke yapmasaydılar"

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Samet Sürücü, "Kapının önünden geçen iki öğrenciden bir tanesi arkadaşını zorla içeriye sokar gibi yapıp ’kanka gel buraya da bakalım’ gibisinden içeriye giriyorlar. Ben o sırada bilgisayarın başından kalkıyorum ve isteklerini soruyorum. Kırılmaz cam istiyorlar benden ve bir arkadaş telefonunu masaya koyuyor ben de ürünü almak için eğiliyorum. O sırada diğer arkadaş montunun fermuarını açıp bluetooth kulaklığı içine saklıyor. Arkam dönük iken diğer arkadaş da masadaki ürünlerden bir tanesine bakıyor işine yaramayacağını anlayınca geri yerine bırakıyor. Daha sonra birkaç hoş sohbet oluyor. Hatta şakalaşıyorlar benimle espritüel amaçlı konuşuyorlar. Daha sonrasında çıkıp gidiyorlar ben olayı 1 saat kadar sonra fark ettim bu ürünleri de daha yeni buraya dizmiştim zaten baktım bir tanesi eksik daha sonra da kamera kayıtlarına baktım yüzleri de bariz belli oluyor. Yaşları 17 ile 18 arasında idi, ben 22 yaşındayım. Çaldıkları kulaklığın maliyetinde değilim 250 ile 300 TL arasında bir maliyeti var keşke yapmasaydılar" diye konuştu.