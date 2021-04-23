(Özel) Sultangazi’de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Sultangazi’de yola çıkan otomobil ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere düşerken, yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
O anlar kamerada
Önceki gün meydana gelen olayda cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ara sokaktan caddeye çıkan otomobil ile kafa kafaya çarpışması bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan otomobilin caddede seyir halinde olan motosiklet ile kafa kafa çarpıştığı görülüyor. Motosiklet üzerinde bulunan 2 kişinin ise çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu görülüyor.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.