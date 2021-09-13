(Özel) Sultangazi’de tehlikeli bisiklet yolculuğu

Sultangazi’de, kamyonete tutunarak ilerleyen bisikletli genç, yürekleri ağza getirdi.

(Özel) Sultangazi’de tehlikeli bisiklet yolculuğu
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Sultangazi’de, kamyonete tutunarak ilerleyen bisikletli genç, yürekleri ağza getirdi.


Sultangazi Esentepe Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde bisikletiyle akan trafikte ilerleyen bir kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, bisikletli bir kişinin kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor. Arkadan gelen sürücülerin kendisini uyarmak için çaldıkları korna seslerine de aldırış etmeden devam eden yolculuk bir süre sonra aracın Gaziosmanpaşa istikametine yönelmesi ve kameranın kayıttan çıkması ile sona eriyor.

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