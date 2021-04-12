(Özel) Suriyeli gruba kurşun yağdıran ve bir kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

İstanbul Zeytinburnu’nda küfür nedeniyle çıkan kavgada kurşun yağdıran ve Suriyeli Abdulkader Daoud’in ölmesine sebep olan sanık Metin Gunal’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Öldürmek amacıyla ateş etmemiştim” dedi.

Zeytinburnu’nda küfür nedeniyle çıkan kavgada evindeki ruhsatsız silahıyla Suriyeli arkadaş grubunun üstüne kurşun yağdıran ve Abdulkader Daoud’un (21) ölmesine sebep olan Metin Gunal’ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık Metin Gunal, müştekiler Hasan Ozun, Ahmed Uzun ve Sabah Abboude ile sanık avukatları ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği avukatı Zeynep Ertekin hazır bulundu.

Kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından savunma yapan sanık Metin Gunal, “Olay günü 23.00 sıralarında evimin balkonunda otururken, 5-6 kişilik bir grup yüksek sesle küfür ediyorlardı. Burasının aile evi olduğunu ve sessiz olmaları gerektiğini söyledim. Fakat onlar küfürlerine devam etti. Bana ve eşime ağza alınmayacak küfürler ettiler. Bunun üzerine yatak odasından aldığım ruhsatsız silahımla korkutmak amaçlı havaya dört el ateş ettim ancak şahıslar yine ’aşağıya gel, aşağıya gel’ demeye devam ettiler. Bunun üzerine yine yatak odasının penceresinden havaya doğru iki el daha ateş ettim. Bu sırada şahıslar 60-70 metre kadar uzaklaşmışlardı. Sonrasında bir tanesinin yere düştüğünü gördüm. Şahsın yere düştüğünü görünce eşime herhalde birisi vuruldu diyerek silahımı aldım ve polise gidip kendim teslim oldum. Bu olayın yaşanmasından dolayı da pişmanım. Ben öldürmek amacıyla ateş etmemiştim” ifadelerini kullandı.

“Ölen arkadaşımla omuz omuzaydık”

Olay anını gören müşteki Ahmed Uzun beyanında, “Sahilden eve doğru 6-7 arkadaş birlikte yürüyorduk. Kart alıp minibüse binip evimize gidecektik. Yürürken sokakta aramızda Arapça konuşup gülüyorduk, bu sırada önünden geçtiğimiz binanın 4’üncü katından bir şahıs çıkıp bize hakaret edip neden bağırdığımızı sordu. ‘Buradan gidin ses yapıyorsunuz’ dedi. Daha sonra eşi pencereden bize doğru, ‘silahını alacak buradan kaçın’ dedi. Bunun üzerine biraz daha hızlı adımlarla yürümeye başladık. Bu sırada şahsın 4’üncü kattan 3 el ateş ettiğini gördüm. Bir tanesi boşa gitti. 2 mermi ise arkadaşım Abdülkadir’in boynuna isabet etti. Ölen arkadaşım vurulduğunda ben kendisine çok yakındım, omuz omuza gibiydik” şeklinde konuştu.

Duruşmada, maktulün annesi Sabah Abboude ise olayı görmediğini fakat şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada söz verilen Uluslararası Mülteci Hakları Derneği avukatı Zeynep Ertekin, "Davaya katılma talebimiz vardır. Ayrıca olay sırasında maktul ve diğer müştekilerin yanında bulunan şahısları da bir sonraki celse dinletmek üzere hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Karının eteğine mi saklanıyorsun dediler”

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Metin Gunal’ın eşi Şükran Gunal beyanında, “Olay günü eşim ile birlikte binanın 4’üncü katındaki balkonda oturup çay içip bir şeyler yiyorduk. Binanın önünden birkaç kişinin bağırarak ve küfürlü konuşarak geçtiklerini görmemiz üzerine eşim balkondan şahısları uyardı. Şahıslar eşime ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Bunun üzerine ben eşimi içeriye soktuğum esnada ‘karının eteğine mi saklanıyorsun’ dediler. Eşim korkutmak amacıyla ateş etti. Daha sonra şahıslardan birinin yerde yattığını gördüm, eşim de ‘galiba birisi vuruldu’ deyip evden çıktı ve teslim olmaya gitti. Ben evde korktuğum için kaldım, şahıslardan birkaç tanesi olaydan sonra evime gelmeye çalıştılar” dedi.

Sanığın öldürme kastı ile hareket etmediğini söyleyen avukatları, olay yerinde keşif yapılmasını ve sanığın tahliye edilmesini istedi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gunal hakkında ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, iki müştekiye karşı ise ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.