(Özel) Sürücü kontağı çevirdiği an otomobil alev alev yandı

Pendik’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu adeta alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
PENDİK’TE SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİL, MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SONUCU ADETA ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Pendik’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu adeta alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.