(Özel) Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sarıyer Kemerburgaz-Bahçeköy yolunda karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için direksiyonu kıran genç sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki koruma demirlerine çarpıktan sonra takla atarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ters dönen aracın içerisinden yoldan geçen sürücülerin yardımıyla çıkartılan genç, emniyet kemerini takması sonucu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Şok yaşayan sürücü Abdullah Özkaya, “Kadın sürücüydü, durmadı da bastı gitti, arkasına bile bakmadı” dedi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz-Bahçeköy yolu Çatalmeşe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdullah Özkaya 34 NK 8571 plakalı Volkswagen Polo marka otomobille Bahçeköy istikametine seyretmeye başladı. Yolda bir süre ilerleyen genç sürücü virajı döneceği esnada iddiasına göre, karşı yönden gelen otomobilin kadın sürücüsü virajı genişten aldı. Şeridinde otomobili gören sürücü Özkaya ise direksiyonu kırması sonucu aracının kontrolünü kaybetti. Yol kenarına uçan araç koruma demirlerine çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazaya neden olan sürücü ise frene bile basmadan yoluna devam etti.

Kazaya neden olan kadın sürücü kaçtı

Kaza sonucu sürücü Özkaya, ters dönen aracın içerisinde mahsur kaldı. Yoldan geçen sürücülerin fark ederek durması üzerine genç sürücü, araçtan çıkartıldı. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulan genç sürücü bir süre şok yaşadı. Kendine gelen sürücü ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kazanın şokunu atlatan sürücü sigara yakarak sakinleşmeye çalıştı. Olay yerine gelen arkadaşı ise onu teselli etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptıktan sonra tutanak tuttu.

“Emniyet kemeri takılı olunca havada asılı kaldım”

Kazayla ilgili konuşan sürücü Abdullah Özkaya, “Karşıdan geliyordum, bir araç fazla geniş aldı. Kadın sürücüydü, ona vurmayayım diye dedim, biraz aştım ve tekerlek boşa düştü. Tekerlek havaya kalkınca takla attım. Koruma demirlerine vurdum, araçtan çıkamadım. Yoldan geçen 2 araç durdu, ön kapıları açamadıkları için arka kapıları açtılar. Emniyet kemerini çıkarttım, çünkü havada asılı kalmıştı. Pek hatırlamıyorum, sonra beni çıkarttılar” dedi.

“Durmadı da bastı gitti hiç arkasına bile bakmadı”

Sürücü Özkaya, “Telefonda çekmediği için polisi arayamadım. Biraz ileriye gittim ve polisi aradım. Sağlık ve polis ekipleri geldi. Suç karşı yönden gelen sürücüdeydi. Burası zaten dar yol, neden geniş aldı anlamadım. Yağmurda var, durmadı da bastı gitti hiç arkasına bile bakmadı. Ben iyiyim, burnum bile kanamadı. Şoktan sanırım biraz başım dönüyor. Verilmiş sadakamız varmış” ifadelerini kullandı.

Orman yolunda da yağmur kazası

Öte yandan dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy orman yolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle orman yolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.