(ÖZEL) Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun

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Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinden kayarak eğlenmeye çalışan küçük çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

(ÖZEL) Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun
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Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinden kayarak eğlenmeye çalışan küçük çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Taksim Metrosunda küçük çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunları bir süre devam etti. Bazı vatandaşların uyarılarını dikkate almayan çocuklar, yetmezmiş gibi yukarı çıkarken, karşı merdivenden aşağı inenleri de korkutmaya çalıştı. Çocuklar daha sonra büyüklerinin uyarılarının sıklaşması üzerine metrodan uzaklaşarak gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli oyunu ise kameraya yansıdı.
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