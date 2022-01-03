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(ÖZEL)Taksim Meydan’da gençlerin dans gösterisi büyük ilgi gördü

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Taksim Meydan’da bir grup genç dans gösterisi yaptı. Dans gösterisine çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

(ÖZEL)Taksim Meydan’da gençlerin dans gösterisi büyük ilgi gördü
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Taksim Meydan’da bir grup genç dans gösterisi yaptı. Dans gösterisine çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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Bir grup genç dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı’nda dans gösterisi yaptı. Dans eden gençler kendilerini kamerayla kayıt altına aldı. Taksim meydanı’ndaki dans gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile gösteriyi çekerken polis ekipleri gençlerin dansını böldü. Polis ekipleri gençlerin yanına gelip izinleri olup olmadığını sordu. Gençler izin belgelerini gösterdi. Dans gösterisi sonrası çekimi biten gençler Taksim Meydanı’ndan yürüyerek ayrıldı.

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