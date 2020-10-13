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(Özel) Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga kamerada

TAKSİM MEYDANI’NDA PARFÜM SATAN ŞAHIS, VATANDAŞLA BİRBİRİNE GİRDİ.

(Özel) Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga kamerada

Taksim Meydanı’nda parfüm satan şahıs, vatandaşla birbirine girdi. Tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre meydanda vatandaşlara parfüm satmak isteyen satıcı, kız arkadaşıyla birlikte dolaşan bir gencin yanına yaklaştı. Gencin istemediğini belirtmesi sonrası satıcının ısrar üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kısa süreli kavgada vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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