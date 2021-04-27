(Özel) Taksim’de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada

Taksim’de elinde bıçakla bir banka şubesine girerek görevliye tehditler savuran madde bağımlısı saldırganın önce banka görevlisi tarafından engellendiği ardından trafik polisi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polisin saldırganı etkisi hale getirdiği anKelepçelenen şahıs ardından sağlık ekiplerinin müdahelesi sonrası ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçak ise muhafaza altına alındı. Öte yandan şahsa hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra “intihara teşebbüs”, “kamu malına zarar verme” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlarından adli işlem yapılacağı öğrenildi.