(Özel) Taksim’de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada

Taksim’de geldiği bir dövmecide ensesine “baykuş” dövmesi yaptıran şahıs, ertesi hafta yeniden geldiği iş yerinde dövme yaptırdığı kadının cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahsın telefonu çaldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
“Birkaç gün önce baykuş dövmesi yaptırdı”
Olayla ilgili konuşan Akram Mirzaee, “Bir adam geldi ve ‘ben dövme yapmak istiyorum’ dedi. Bizde kendisine tamam dedik ama ben cep telefonumu buraya bıraktım ve içeriye girdim. Gelen adam ile tanışıyoruz çünkü birkaç gün önce buraya gelerek ensesine baykuş dövmesi yaptırdı. O yüzden ben dışarıya gittim. Adam burada yalnız kaldı ve geri dönüp başlayalım dedim. O da ben bir sigara içip geleceğim dedi. Dışarıya çıktı ama biranda çekti gitti. Tekrar geri dönüp telefonumu almak istedim ama telefonumu bulamadım. Herkes peşinden gitti ama bulamadılar. Ertesi gün polise gittim, durumu anlattım ve şikayet ettim” dedi.Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, baykuş dövmeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.