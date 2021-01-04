(Özel) Taksim’de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada

Taksim’de geldiği bir dövmecide ensesine “baykuş” dövmesi yaptıran şahıs, ertesi hafta yeniden geldiği iş yerinde dövme yaptırdığı kadının cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahsın telefonu çaldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs olaydan 1 hafta önce sokak üzerindeki dövmeciye geldi. Burada çalışan dövmeci Akram Mirzaee’ye giden şahıs ensesine “baykuş” dövmesi yaptırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine koltuğa oturan şahıs istediği şekilde dövmeyi yaptırıp ücretini ödedikten sonra çalışanlarla sohbet ederek işyerinden ayrıldı. Dövmeden 1 hafta sonra şahıs tekrardan işyerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyledi. Mirzaee bunun üzerine hazırlanmak için müsaade istedi. O esnada dövmeci kadının odadan çıktığını fark eden şahıs, içeriye girerek masada duran cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahıs ardından sigara içme bahanesiyle dışarıya çıkarak hızla gözden kayboldu. Şahsın odaya girip çıktığı ve işyerinden uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Birkaç gün önce baykuş dövmesi yaptırdı”

Olayla ilgili konuşan Akram Mirzaee, “Bir adam geldi ve ‘ben dövme yapmak istiyorum’ dedi. Bizde kendisine tamam dedik ama ben cep telefonumu buraya bıraktım ve içeriye girdim. Gelen adam ile tanışıyoruz çünkü birkaç gün önce buraya gelerek ensesine baykuş dövmesi yaptırdı. O yüzden ben dışarıya gittim. Adam burada yalnız kaldı ve geri dönüp başlayalım dedim. O da ben bir sigara içip geleceğim dedi. Dışarıya çıktı ama biranda çekti gitti. Tekrar geri dönüp telefonumu almak istedim ama telefonumu bulamadım. Herkes peşinden gitti ama bulamadılar. Ertesi gün polise gittim, durumu anlattım ve şikayet ettim” dedi.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, baykuş dövmeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.