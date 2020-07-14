banner3088

(Özel) Taksim’de “Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada

TAKSİM MEYDANI’NDA İKİ GRUP ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KAVGA ÇIKTI. YUMRUK VE TEKMELERİN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA “DÖVÜŞ KULÜBÜ” FİLMİNİ ARATMADI. SOSYAL MESAFENİN VE MASKENİN HİÇE SAYILDIĞI O KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

(Özel) Taksim’de “Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada

Taksim Meydanı’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga “Dövüş Kulübü” filmini aratmadı. Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Vatandaşların araya girdiği ancak birbirinden ayıramadığı grup, sosyal mesafe ve maske kuralını da unuttu. Dövüş Kulübü filmini aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı
15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212