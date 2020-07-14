Beyoğlu Taksim Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Vatandaşların araya girdiği ancak birbirinden ayıramadığı grup, sosyal mesafe ve maske kuralını da unuttu. Dövüş Kulübü filmini aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Özel) Taksim’de “Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada
TAKSİM MEYDANI’NDA İKİ GRUP ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KAVGA ÇIKTI. YUMRUK VE TEKMELERİN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA “DÖVÜŞ KULÜBÜ” FİLMİNİ ARATMADI. SOSYAL MESAFENİN VE MASKENİN HİÇE SAYILDIĞI O KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
YORUM EKLE