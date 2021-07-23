(Özel) Taksim’de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada

İstanbul Taksim’de bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahsın elle tacizine uğradı. Kadının eşi tacizi görmesi üzerine şahsı darp etti. Taciz ve darp anları kameralara yansırken, polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
İsrailli tacizci serbest bırakıldıOrtalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.