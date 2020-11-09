Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha kanununa muhalefet suçundan 900’şer lira para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle yabancı turistlerin maske takmaması dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken görüntü ise maske takmayan patenli gençler oldu.
(Özel) Taksim’de kurallara uymayanlara ceza yağdı
TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ ÜZERİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM YAPAN POLİS VE ZABITA EKİPLERİ MASKE TAKMAYAN KİŞİLERE 900’ŞER LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADI. MASKESİZ PATENLİ ÇOCUKLARA DA CEZA KESİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ.
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