(Özel) Taksim’de özçekim yaptırdığı turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı

Taksim’de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra talep ettiği parayı az bularak tehdit eden şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs “Kabahatler Kanunu’na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
“Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi”Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, “20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. ’Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi’ dedi ve kızarak gitti” dedi.