(Özel) Taksim’de polisten hayat kurtaran müdahale

Taksim’de inşası devam eden AKM’nin 13. katındaki terasa çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. İkna çabalarına yanıt vermeyen genç, müzakere için gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir anlık müdahaleyle kurtarıldı. Nefes kesen o anlar kameralara yansıdı.
Polisten hayat kurtaran müdahaleBir türlü ikna edilemeyen genç, parasını alamadığı kişinin yanına gelmesini istedi. Bir süre sonra gelen şahısla konuşan Resul K., müzakere için gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak etkisiz hale getirildi. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan Resul K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.