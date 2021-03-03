(Özel) Taksim’de uygulamada ilginç anlar: “Çakar kullanmıyorum, çocuğum için almıştım”

Taksim’de polis ekipleri tarafından kapsamlı bir şekilde “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada durdurulan bir otomobilin bagajından bıçak, sopa, sahte kimlik ve çakar çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, “Çakar kullanmıyorum o sadece çocuğum için göstermiştim ödevi vardı onun için yapmıştım” dedi.
“Çakar kullanmıyorum o sadece çocuğum için göstermiştim”Polis ekiplerinin şüpheli olarak durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Araçtaki aramalar sonucu bir adet bıçak bir adet sopa ve bir adet çakar çıktı. “Çakar kullanmıyorum o sadece çocuğum için göstermiştim ödevi vardı onun için yapmıştım” dedi. Bıçak ve sopa için ise şu ifadeleri dile getirdi “Bıçak kullanılan bir şey değil, ava gidiyorum onun için yanımda. Sopa da herhangi bir kavga anında kendimi korumak için” ifadelerini kullandı.