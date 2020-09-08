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(Özel)Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı

TAKSİM METRO İSTASYONUNUN YÜRÜYEN MERDİVENLERİNDE DÜŞEREK BAŞINDAN YARALANAN YAŞLI KADIN İÇİN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR VE GÜVEN TİMLERİ SEFERBER OLDU. YARALI KADINI ARACINA ALMAYAN TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ İSE TEPKİ TOPLADI.

(Özel)Taksim’de yaralı kadını aracına almayan taksici tepki topladı

Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

Taksici yaralı kadını aracına almadı

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“ Dengesini kaybetti düştü”

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.

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