(Özel) Taksiye çarpan motosikletli havada takla attı, o anlar kamerada

Beyoğlu’nda siparişi yetiştirmek üzere boş yolda sür’atli bir şekilde seyreden motosikletli kurye, sola dönüş yapan taksiye çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, havada takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklenen kurye ve taksideki kadın yolcu yaralandı.
Havada takla atarak yere savruldu
Görüntülerde, taksi sola dönüş yapmaya çalışıyor. Hızla gelen motosikletli ise taksiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletli havada takla atarak yere savruluyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Yılmaz ve Baş’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.