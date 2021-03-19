(Özel) Tekstil atölyesindeki patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bağcılar’da iki işçinin yaralandığı tekstil atölyesindeki pres makinesinin patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde patlamayla birlikte işçilerden birinin alevler içinde yere yığıldığı görülüyor.
Alevler içinde kalan işçi yere yığıldıBağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin incelme başlatırken, makinenin patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, makinenin bir anda bilinmeyen bir nedenle aniden patlaması sonucu ayakta bulunan bir işçinin alevler içinde yere yığıldığı görülüyor. Diğer çalışanlar ise alevler içinde kalan çalışma arkadaşlarını ellerine geçirdikleri bez yardımıyla söndürmeye çalışıyor.