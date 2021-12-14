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(Özel) TEM bağlantı yolunda tır üstgeçide sıkıştı, trafik felç oldu

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İSTANBUL (İHA) – TEM bağlantı yolu Esenler mevkiinde bir tır üst geçitte sıkıştı. Tırın sıkışması nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(Özel) TEM bağlantı yolunda tır üstgeçide sıkıştı, trafik felç oldu
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İSTANBUL (İHA) – TEM bağlantı yolu Esenler mevkiinde bir tır üst geçitte sıkıştı. Tırın sıkışması nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Olay, saat 18.30’da TEM otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik üretiminde kullanılan mekanizmanın yüklü olduğu tır, seyir halindeyken Atışalanı’ndaki üst geçide takıldı. Sürücü araçtan inerek kontrol edince üst geçide takılı kaldığını görünce yol üzerinde önlem alıp polise haber verdi. Elektrik santrallerinde kullanılan mekanizmanın alt geçide sıkışmasından dolayı Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alıp trafiğin akışını sağladı. Tırın sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.

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