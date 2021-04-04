(Özel) TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli “makas” terörü kamerada

TEM toyolu Avcılar ve Ataşehir mevkilerinde otomobilli 2 maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar dehşete düşüren o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.
Makas atıp terör estirdilerAtaşehir mevkisinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.