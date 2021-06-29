(ÖZEL) TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Edirne istikameti bir süre trafik oluştuSavaş alanına dönen TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yerine gelen çekiciler ile kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Yol- bakım ekipleri de temizleme çalışması yaptıktan sonra yolu ulaşıma açtı.