Büyükçekmece hattında çalışan minibüsler, korona virüs ile mücadele de önemli olan "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma" kurallarını hiçe sayıyor. Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti. Yasağa rağmen içi yolcu dolu minibüste bulunanların, hem korona virüs hem de düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü.
(Özel) Tıka basa yolculuk devam ediyor
BÜYÜKÇEKMECE'DE KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN TIKA BASA DOLU YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLER, PES DEDİRTTİ. VATANDAŞLAR DENETİM OLMADIĞINDAN ŞİKAYET EDEREK, ZORUNLU OLDUKLARI İÇİN BİNDİKLERİNİ SÖYLEDİLER.
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