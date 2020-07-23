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(Özel) Tıka basa yolculuk devam ediyor

BÜYÜKÇEKMECE'DE KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN TIKA BASA DOLU YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLER, PES DEDİRTTİ. VATANDAŞLAR DENETİM OLMADIĞINDAN ŞİKAYET EDEREK, ZORUNLU OLDUKLARI İÇİN BİNDİKLERİNİ SÖYLEDİLER.

(Özel) Tıka basa yolculuk devam ediyor

Büyükçekmece’de korona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşıyan minibüsler, pes dedirtti. Vatandaşlar denetim olmadığından şikayet ederek, zorunlu oldukları için bindiklerini söylediler.

Büyükçekmece hattında çalışan minibüsler, korona virüs ile mücadele de önemli olan "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma" kurallarını hiçe sayıyor. Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti. Yasağa rağmen içi yolcu dolu minibüste bulunanların, hem korona virüs hem de düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

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