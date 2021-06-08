(Özel) Tornavidayla girdiği binada ayakkabıları çaldı

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir şahıs tornavida ile girdiği apartmanda seçerek aldığı ayakkabıları çaldı. Pişkin hırsızın ayakkabıları çalma anı kameraya yansıdı.
Ayakkabıları çalınan bina sakini Fatih Aybek, “Hırsız tornavida ile aşağıdan kapıyı patlattı. İlk önce üstten başlayarak ayakkabıları topladı. Ondan sonra beğenmediği ayakkabıları geri bıraktı. Seçtiği ayakkabıları alıp, iki dakika içinde uzaklaştı. Bu binamızda oluşan üçüncü hırsızlık olayı” diye konuştu.Ayakkabıları çalınan bina sakinleri şikayette bulunurken, polisin hırsızı yakalama çalışması devam ediyor.